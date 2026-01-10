Amici 25 puntata 11 gennaio con Mara Sattei e Nicolò Filippucci

Il 11 gennaio, alle ore 14, torna l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Nella puntata 11 del 25° anniversario, gli allievi si preparano a una nuova settimana di musica e talento, accompagnati dagli ospiti Mara Sattei e Nicolò Filippucci. Un momento dedicato all’intrattenimento e alla scoperta di giovani artisti, in un contesto sempre più consolidato nel panorama televisivo italiano.

Gli ospiti della prima puntata del nuovo anno del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Domenica 11 gennaio alle ore 14.00 su Canale5 l'appuntamento è con il talent show di Maria De Filippi Amici. Sono 19 gli allievi della scuola del talento: Angie, Caterina, Elena, Flavia, Lorenzo, Michele, Plasma, Riccardo, Valentina, Gard e Opi per la categoria canto, Alessio, Alex, Anna, Emiliano, Giorgia, Maria Rosaria, Paola e Pierpaolo nella categoria ballo. In questa puntata sono i Prof a stilare le classifiche sia per il canto sia per il ballo: Cuccarini, Pettinelli e Zerbi e ancora Celentano, Peparini ed Emanuel Lo.

Amici 25, anticipazioni 11 gennaio: doppia eliminazioni e rivolta del pubblico. Ospiti Mara Sattei e Nicolò Filippucci - Dopo la pausa natalizia domenica 11 gennaio, Amici 25 torna su Canale 5 con la prima puntata del 2026, pronta a sorprendere il pubblico con eliminazioni, sfide di canto e ballo e due ... msn.com

Anticipazioni Amici 11 gennaio: due eliminazioni, un nuovo ingresso e una possibile sostituzione - In 2 lasciano la scuola, l'ingresso di una new entry, chi rischia il banco. mam-e.it

Amici 25, anticipazioni 11 gennaio: due ingressi e due eliminazioni

La puntata di Amici 25 in onda domenica 11 gennaio si preannuncia ricca di colpi di scena, tra sfide decisive, eliminazioni, nuovi ingressi e tensioni tra i professori. - facebook.com facebook

