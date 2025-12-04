Manutenzione straordinaria nelle scuole provinciali il Libero consorzio pubblica bando da 1,6 milioni di euro
Il Libero Consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato sulla home page istituzionale il bando di gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico finalizzato ai lavori di manutenzione straordinaria negli istituti scolastici di propria competenza. La procedura, relativa al gruppo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Il progetto esecutivo è stato approvato oggi dalla Giunta comunale di Aosta. I lavori, dal 1° settembre 2026 al 31 maggio 2027, prevedono la manutenzione straordinaria della piscina scoperta e interventi sia edilizi sia impiantistici. #giuntacomunale #piscinasc - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Per completare i lavori di manutenzione straordinaria, oggi e domani ore 22-5 chiuso il Ponte dell'Industria. Vai su X
Manutenzione straordinaria nelle scuole provinciali, il Libero consorzio pubblica bando da 1,6 milioni di euro - L’accordo quadro annuale riguarda 22 istituti tra Agrigento, Sciacca, Licata, Canicattì e altri comuni. Riporta agrigentonotizie.it
Provincia, presentata la proposta di Bilancio 2026: oltre 40 milioni per viabilità, scuole e ambiente - La Provincia presenta il bilancio 2026: 40 milioni di euro destinati a viabilità, scuole, ambiente e gestione dell’ente. Come scrive latinaquotidiano.it
PAT * «MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE RSA, STANZIATI 10 MILIONI» - Quasi 10 milioni di euro aggiuntivi per gli interventi di sistemazione e riqualificazione delle strutture pubbliche di competenza della Provincia autonoma di ... Segnala agenziagiornalisticaopinione.it
Provincia, pronto il bilancio di previsione: 40 milioni per strade, scuole e ambiente - La manovra prevede investimenti mirati che interessano in modo significativo viabilità, edilizia scolastica, ambiente e il funzionamento dello stesso ente di via Costa ... Da latinatoday.it
Dalla Provincia quasi 3 milioni per strade e scuole superiori - Approvata in Consiglio provinciale una variazione di bilancio da quasi tre milioni di euro che saranno destinati alla manutenzione straordinaria delle scuole superiori (di competenza ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it
MANUTENZIONI Scuole del Gargano, via al contratto attuativo per le manutenzioni: lavori per oltre 250mila euro - La Provincia di Foggia approva il terzo ordinativo dell’accordo quadro sul Lotto 2 Manfredonia: interventi su cinque istituti superiori e cronoprogramma fino a febbraio 2026. Secondo statoquotidiano.it