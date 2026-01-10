Frana a Maiori | i lavori di messa in sicurezza rallentati dal maltempo
A Maiori, i lavori di messa in sicurezza della Statale Amalfitana sono stati temporaneamente rallentati dal maltempo. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, le operazioni proseguono durante le finestre di sicurezza previste dall’allerta. L’intervento mira a garantire la riapertura della strada nel minor tempo possibile, rispettando le norme di sicurezza e monitorando costantemente l’evolversi del meteo.
Continuano i lavori per la riapertura della Statale Amalfitana a Maiori, nelle finestre consentite dall'allerta meteo, a Maiori. Allo stato attuale mancano le ultime rifiniture alla rete paramassi e le verifiche tecniche finali necessarie al ripristino della viabilità. A causa dell’allerta meteo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
