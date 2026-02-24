Mano di un norvegese in area poi Barella cade | c’erano due rigori in Inter-Bodo?

Un episodio in area ha coinvolto un giocatore norvegese, seguito dalla caduta di Barella, scatenando discussioni sui rigori. La partita tra Inter e BodoGlimt ha acceso le proteste dei nerazzurri, che contestano due decisioni arbitrali sospette. La situazione si è accesa in un momento cruciale del ritorno di Champions League, mentre i tifosi e la panchina si scambiano commenti sulle decisioni prese in campo. La partita continua con tensione evidente.

(Adnkronos) – Proteste in Inter-BodoGlimt. Oggi, martedì 24 febbraio, i nerazzurri ospitano i norvegesi nel ritorno dei playoff di Champions League a San Siro, dopo il 3-1 subito all'andata, in una partita segnata da episodi arbitrali giudicati dubbi dalla panchina di Chivu. Succede tutto nel primo tempo, quando l'Inter reclama due calci di rigore. Al 42' Frattesi viene lanciato in profondità sulla destra, mette al centro e trova un presunto tocco di braccio di un difensore del Bodo. Immediate le proteste di San Siro e del centrocampista nerazzurro, che mima il movimento all'arbitro Hernandez. Il BodoGlimt ha vinto contro l'Inter a causa di una svista difensiva nei minuti centrali del secondo tempo. Play off Champions League. Inter-Bodo Glimt 0-0 dopo i primi 45': partita da dentro o fuori Ai nerazzurri servono due gol di scarto