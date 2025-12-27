Marusic cade in area Gila tocca di mano | rigori ‘fantasma’ in Udinese-Lazio?

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Proteste in Udinese-Lazio. Nel match di oggi, sabato 27 dicembre, tra friulani e biancocelesti a essere protagonisti sono stati anche alcuni episodi giudicati quantomeno 'dubbi' dalle due panchine. La prima a protestare è stata la squadra di Sarri: intorno al 70', Marusic viene servito in area di rigore e si ritrova davanti a . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Tocco di mano sospetto e contatto su Zielinski, rigori ‘fantasma’ in Pisa-Inter?

Leggi anche: Tocco di mano sospetto e contatto su Zielinski, rigori ‘fantasma’ in Pisa-Inter?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Influenza, Andreoni: Stare riguardati e idratati, no ad antibiotici se non prescritti; Foggia, migrante trova portafoglio con 500 euro e lo riconsegna alla Polizia Locale.

marusic cade area gilaMarusic cade in area, Gila tocca di mano: rigori 'fantasma' in Udinese-Lazio? - Nel match di oggi, sabato 27 dicembre, tra friulani e biancocelesti a essere protagonisti sono stati anche alcuni episodi giudicati quantomeno 'dubbi' dalle due panchine. msn.com

Lazio, Marusic: «Orgogliosi del primato. Possibile derby uno stimolo». Gila: «Centrocampista? Mi piacciono le sfide» - Lazio e il primo pensiero è andato al primato dei biancocelesti in questa prima fase di Europa League: «Siamo primi e siamo ... ilmessaggero.it

Lazio, Marusic: «Bello il ritiro a Formello, ma meglio il clima di Auronzo». Gila: «Possiamo fare grandi cose quest'anno» - 0 per la squadra di Sarri contro la Primavera di Punzi nel match delle 20 andato in scena al Fersini di fronte ai bambini del ... ilmessaggero.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.