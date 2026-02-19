Bodo Glimt-Inter le pagelle | i nerazzurri scivolano sul gelo norvegese

Il BodoGlimt ha vinto contro l’Inter a causa di una svista difensiva nei minuti centrali del secondo tempo. La squadra norvegese ha sfruttato un’uscita sbagliata del portiere e ha segnato il gol decisivo. I nerazzurri hanno mostrato difficoltà nel gestire il campo gelato e hanno subito troppo spazio agli avversari. La partita si è accesa dopo il primo quarto d’ora, ma è stata rovinata da un momento di distrazione. L’Inter deve ora recuperare in vista del ritorno in Italia.

Tre minuti di black-out all'ora di gioco compromettono il percorso europeo della squadra nerazzurra. A San Siro servirà l'impresa. BodoGlimt-Inter finisce 3-1: le pagelle della Beneamata. Sommer incolpevole, Bastoni distratto Sommer 6: incolpevole sui gol Akanji 5,5: forse la peggiore partita giocata in nerazzurro. Ad ogni modo non affonda come altri L'articolo BodoGlimt-Inter, le pagelle: i nerazzurri scivolano sul gelo norvegese proviene da Il Primato Nazionale. Il Bodo Glimt ha sconfitto l'Inter per 3-1, con un gol di Pio Esposito che non è bastato per evitare la sconfitta. Dopo le sconfitte subite da Juventus e Atalanta nell'andata degli incontri con Galatasaray e Borussia Dortmund, anche i nerazzurri perdono contro il Bodo/Glimt e complicano molto il percorso verso gli ottavi. Trasferta complicata in Norvegia per la squadra di Chivu, battuta 3-1 nell'andata del playoff di Champions. Chance iniziali per Lautaro e Mkhitaryan, la sblocca però Fet su tacco di Hogh. Darmian... Pio Esposito risponde sempre presente! Ancora un gol pesantissimo: il bomber 2005 replica a Fet al 30°. Il primo tempo Bodo/Glimt-Inter si chiude sull'1-1. L'Inter crolla in Norvegia Il Bodo Glimt si impone in casa e complica i playoff per i nerazzurri 3-1.