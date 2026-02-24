Vigevano mangia e non paga il conto | ristoranti nel pavese vietati per un anno a una 40enne

Una donna di 40 anni è stata vietata per un anno dall’accesso ai ristoranti del Pavese dopo aver mangiato senza pagare. La causa è un episodio in cui si è rifiutata di saldare il conto, nonostante avesse promesso di tornare con i soldi, anche se aveva già lasciato il locale. La titolare ha chiamato le forze dell’ordine, mentre il marito ha tentato di convincerla a rispettare l’accordo. La vicenda si è conclusa con questa sanzione.

Ordina e consuma un pasto completo, poi al momento di pagare il conto da 70€ si alza e si allontana dal ristorante. L'episodio risale allo scorso 18 dicembre a Vigevano, in provincia di Pavia, dove una donna di 40 anni si è resta protagonista del più classico dei "mangia e scappa". La titolare del locale la insegue a piedi assieme, a raggiungerla però è il marito di lei che la blocca. La donna si giustifica dicendo di aver dimenticato il portafogli a casa e che, entro sera, sarebbe tornata a saldare. La titolare e il marito l'hanno quindi lasciato andare e, una volta ritornati al ristorante, l'hanno aspettata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

