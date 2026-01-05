Vigevano mangia al ristorante e se ne va senza pagare | incastrata dalle telecamere

A Vigevano, una donna è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza mentre consumava un pasto in un ristorante del centro storico senza pagare. Dopo aver ordinato cibo e bevande per circa 70 euro, ha cercato di uscire senza saldare il conto, utilizzando una scusa. L’episodio è stato documentato dalle telecamere di sicurezza, che potrebbero contribuire all’identificazione e all’intervento delle autorità.

Vigevano, 5 gennaio 2026 – E’ entrata in uno dei più rinomati ristoranti del centro storico di Vigevano, “L’Oca Ciuca” in via XX Settembre, a qualche decina di metri da piazza Ducale, ha pranzato consumando cibi e bevande per un totale di 70 euro ma al momento di saldare il conto, con una scusa, è uscita e ha tentato di allontanarsi. Quello che la donna, 39 anni, non poteva immaginare, era che la titolare del locale la stava tenendo d’occhio da un po’ e quando l’ha vista uscire a prendere la direzione del Portone che immette in via Cairoi e via Riberia, ha allertato i carabinieri e al tempo stesso l’ha inseguita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

