Benevento maltrattamenti e violenze in un asilo nido | divieto di dimora per 5 maestre

Quattro maestre di un asilo nido a Benevento sono state messe sotto ordine di divieto di dimora. Le accuse riguardano maltrattamenti e violenze sui bambini. La madre di uno dei piccoli ha raccontato di aver trovato lividi sul figlio e ha ringraziato chi ha avuto il coraggio di denunciare. Le indagini sono ancora in corso, ma la vicenda ha già scosso la comunità locale.

La madre di uno dei bambini ha dichiarato: "Ho trovato lividi sui miei figli. Sono grata a chi ha avuto il coraggio di denunciare queste violenze". L'indagine ha avuto origine da una denuncia presentata dal rappresentante di una cooperativa attiva in ambito socio-educativo Nell’agghiacciante vicenda emersa da un asilo nido di Benevento, alcuni bambini avevano sviluppato l’abitudine di coprirsi istintivamente il volto con le mani non appena si accorgevano dell’avvicinarsi di un’insegnante, in un atteggiamento di autodifesa. Questo è quanto è stato rilevato durante le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Benevento, che hanno portato ieri all’emissione di un’ordinanza del gip del tribunale locale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

