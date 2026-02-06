Maltrattamenti in un asilo nido a Benevento | cinque indagate scatta il divieto di dimora

I Carabinieri di Benevento hanno scoperto maltrattamenti in un asilo nido del centro. Le indagini, supportate da intercettazioni audio e video, hanno portato all’ispezione e all’emissione di cinque divieti di dimora per le persone coinvolte. I bambini, tra i 10 mesi e i 3 anni, sono stati ripresi mentre subivano comportamenti violenti e poco adatti a chi si occupa di loro. La situazione ha suscitato sdegno tra i genitori e nella comunità locale.

Le indagini dei Carabinieri, supportate da intercettazioni audio e video, avrebbero documentato presunti maltrattamenti su bambini tra i 10 mesi e i 3 anni all'interno di un asilo nido del centro cittadino.. Nel pomeriggio odierno i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno eseguito un' ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Benevento, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento nei confronti di cinque indagate, gravemente indiziate, in concorso tra loro, del delitto aggravato di maltrattamenti ai danni di minori nel Comune di Benevento.

