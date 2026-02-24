Maltempo | presidente Municipio Roma XV confermati interventi a Isola Farnese e Cesano

Il presidente del Municipio Roma XV ha confermato che gli interventi nelle aree di Isola Farnese e Cesano sono stati confermati in risposta al recente maltempo. La decisione arriva dopo un incontro straordinario della maggioranza, dedicato a valutare le criticità emerse nel territorio. Durante la riunione, sono stati analizzati i danni causati dalle forti piogge e pianificati interventi immediati per migliorare la sicurezza. La prossima fase prevede l'inizio dei lavori nelle zone interessate.

Si è appena concluso il Consiglio straordinario, convocato dalla maggioranza, per fornire un aggiornamento sugli eventi emergenziali che hanno colpito il nostro territorio a seguito del forte maltempo registrato nell'ultimo mese. Questi eventi hanno portato alla chiusura di via dell'Isola Farnese, a episodi di dissesto idrogeologico su alcune strade di Cesano e a uno smottamento di un costone di via Ronciglione. Questa informazione è stata comunicata in una nota dal presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. Interventi e Collaborazioni per la Sicurezza. "Desidero esprimere la mia gratitudine all'assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, per la sua partecipazione in aula, che dimostra il costante e coordinato lavoro che questo Municipio sta portando avanti insieme all'assessorato, al dipartimento e a Risorse per Roma.

Municipio Roma XV: al via interventi di messa in sicurezza costone via dell’Isola FarneseSono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza del costone di via dell’Isola Farnese, nel Municipio Roma XV.

Municipio Roma XV: presidente, su nuova mappa citta’ c’e’ tempo fino al 15 gennaio per osservazioniIl Municipio Roma XV ha aperto un periodo fino al 15 gennaio per inviare osservazioni e suggerimenti sulla nuova mappa della città.

