Municipio Roma XV | al via interventi di messa in sicurezza costone via dell’Isola Farnese

Sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza del costone di via dell’Isola Farnese, nel Municipio Roma XV. L’intervento mira a garantire la stabilità dell’area e la sicurezza dei residenti, intervenendo sulle condizioni del costone. L’amministrazione comunale ha avviato queste operazioni per prevenire eventuali rischi e tutelare il patrimonio urbano e la comunità locale.

Sono iniziati questa mattina gli interventi di messa in sicurezza del costone di via dell’Isola Farnese, situato nel Municipio Roma XV. Questa iniziativa è stata avviata a seguito dei nuovi rilievi e degli approfondimenti tecnici condotti da Risorse per Roma e dal dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici di Roma Capitale, in risposta al cedimento registrato nel tratto compreso tra i civici 175 e 190. Il Comune di Roma ha comunicato ufficialmente l’inizio di tali operazioni. “Dopo gli ulteriori approfondimenti tecnici e i rilievi effettuati nei giorni scorsi, questa mattina sono partiti gli interventi di messa in sicurezza del costone – ha dichiarato l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

