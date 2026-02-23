Tragico epilogo | è morto l' italiano di 57 anni soccorso durante un' immersione nel Ceresio

Un uomo di 57 anni è morto dopo un'immersione nel lago Ceresio, a causa di un malore improvviso mentre stava nuotando vicino a Riva San Vitale. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma non sono riusciti a salvargli la vita. La vittima aveva già affrontato problemi di salute in passato, e le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. La tragedia ha scosso la comunità locale, che si interroga sulle condizioni di sicurezza in queste attività.

Nn ce l’ha fatta il sub di 57 anni protagonista del grave episodio avvenuto nella tarda mattinata di domenica 22 febbraio nelle acque del lago Ceresio, in zona Riva San Vitale. L’uomo, cittadino italiano residente in Italia, era stato soccorso poco prima di mezzogiorno dopo un’immersione durante la quale, per cause ancora in fase di accertamento, si era trovato in difficoltà. Le sue condizioni erano apparse subito molto serie. Il 57enne faceva parte di un gruppo di quattro sommozzatori che stavano effettuando un’immersione a poca distanza dalla riva. A un certo punto qualcosa è andato storto. Riportato in superficie dai compagni, l’uomo era stato trascinato a riva e sottoposto immediatamente alle manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Dramma durante un'immersione nel Ceresio: grave un sommozzatore italianoUn grave incidente ha coinvolto un sommozzatore italiano durante un’immersione nel Lago Ceresio, precisamente nella zona Nanetti a Riva San Vitale.

Si sente male durante un’immersione nel Ceresio: 57enne italiano lotta tra la vita e la morteUn uomo di 57 anni si è sentito male durante un’immersione nel lago Ceresio, probabilmente a causa di una crisi di ipotermia.

