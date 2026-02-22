Dramma durante un' immersione nel Ceresio | grave un sommozzatore italiano

Un grave incidente ha coinvolto un sommozzatore italiano durante un’immersione nel Lago Ceresio, precisamente nella zona Nanetti a Riva San Vitale. La causa sembra essere stata un’improvvisa difficoltà sott’acqua, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le operazioni di assistenza. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Poco prima delle 12 di oggi il Lago Ceresio è stato teatro di un dramma in zona Nanetti, in territorio di Riva San Vitale. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, un gruppo di quattro sommozzatori stava effettuando un’immersione a breve distanza dalla riva quando uno di loro, un cittadino italiano di 57 anni residente in Italia, si è improvvisamente trovato in difficoltà per cause che l’inchiesta dovrà stabilire. Sono stati i compagni di immersione a riportarlo in superficie e poi a riva, iniziando subito le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. In zona sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e, in supporto, i colleghi della polizia Città di Mendrisio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Si sente male durante un'immersione nel Ceresio: 57enne italiano ora lotta tra la vita e la morte

Ticino Dramma nel lago Ceresio: sub elitrasportato in condizioni criticheUn subacqueo di 57 anni è stato elitrasportato in ospedale in condizioni critiche dopo un'immersione finita male nel Ceresio, a Riva San Vitale. bluewin.ch

Dramma nelle acque del Ceresio: sub italiano soccorso dai compagni di immersione, è graveL'uomo, un 57enne residente in Italia, stava effettuando un'immersione nella zona di Riva San Vitale. È stato trasportato in elicottero all'ospedale ... varesenews.it

