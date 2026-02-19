Screzi con il marito | lui torna a casa lei si getta dal balcone Ricoverata in ospedale
A Medolla, una donna si è lanciata dal balcone dopo un litigio con il marito, provocando un grave incidente. La coppia aveva avuto recenti problemi legali, poiché lei aveva denunciato l’uomo per violenza a novembre scorso, ma aveva poi ritirato la querela. I vicini hanno sentito le urla prima che la donna si gettasse nel vuoto, ferendosi seriamente. Ora si trova in ospedale, mentre l’uomo è stato ascoltato dalla polizia. La vicenda riaccende il dibattito sulla gestione delle crisi familiari.
Tragedia sfiorata a Medolla (Modena) dove una donna, ieri pomeriggio, si è lanciata dal balcone (foto) pare a seguito di screzi familiari, in particolare col marito che lei stessa aveva denunciato a novembre scorso (pare l’avesse picchiata al volto causandole 30 giorni di prognosi) ma verso il quale, di recente, aveva rimesso la querela. Da una prima ricostruzione, è emerso come l’uomo – revocato di recente il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico – ieri dopo un pomeriggio passato con i figli abbia manifestato l’intenzione di tornare a casa. Da qui la situazione è degenerata con urla e il gesto estremo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
