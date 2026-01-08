Sara Carbonero ricoverata e operata d’urgenza a Lanzarote dopo un malore | è in terapia intensiva Ecco come sta l’ex moglie di Casillas

Sara Carbonero è stata ricoverata e sottoposta a un intervento d’urgenza a Lanzarote a causa di un malore. Attualmente si trova in terapia intensiva. La nota giornalista, ex moglie di Casillas, si trovava in vacanza sull’isola e le sue condizioni sono al momento monitorate dai medici. Le ultime ore del 2025 e l’inizio del 2026 non sono state come previsto, ma si attendono aggiornamenti sulla sua situazione di salute.

"Le ultime ore del 2025 e le prime del 2026 non avrebbero potuto essere migliori". Così Sara Carbonero aveva salutato l'arrivo del nuovo anno in un post sui social, pubblicato da Lanzarote, dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con il compagno e un gruppo di amici. Poche ore dopo, però, quel clima di serenità si è interrotto bruscamente: la giornalista e conduttrice spagnola è stata colpita da un malore improvviso ed è stata ricoverata e operata d'urgenza. Carbonero, 41 anni, si trova quindi dal 2 gennaio in un ospedale di Lanzarote, alle Canarie: secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, in particolare ¡Hola! e d El Economista, l'ex moglie del portiere Iker Casillas è arrivata in ospedale accusando forti dolori addominali.

