Acne le diagnosi sono in aumento I 10 errori da evitare secondo la dermatologa

L' acne non è più solo un "rito di passaggio" adolescenziale, ma una condizione infiammatoria cronica in rapida espansione a livello globale. Secondo i dati del Global Burden of Disease Study pubblicati sul British Journal of Dermatology, le diagnosi sono aumentate del +14% negli ultimi 35 anni. Questa triste fotografia ci fa comprendere come la patologia abbia un impatto notevole non solo sul versante estetico, ma anche su quello psicologico. Quali sono i dieci errori da evitare durante il trattamento? Scopriamo in questo articolo i consigli della dermatologa Benedetta Salsi. Che cos'è l'acne?. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Acne, le diagnosi sono in aumento. I 10 errori da evitare secondo la dermatologa

News recenti che potrebbero piacerti

Dermatologo dott. Antonaccio - Parma. . La diagnosi corretta della Rosacea è fondamentale Diagnosi corretta = terapia adeguata Diagnosi sbagliata = peggioramento della Rosacea o inefficacia della cura ? Questo è solo un assaggio. Vuoi saperne di - facebook.com Vai su Facebook

Acne, diagnosi in aumento soprattutto sulle donne: nuove cure e 10 errori da evitare secondo la dermatologa - Questa condizione infiammatoria cronica, infatti, può avere delle ripercussioni serie a livello psicologico. Lo riporta ilgiornale.it

Acne giovanile, è boom di casi: i 10 errori da evitare nel trattamento, il decalogo dei dermatologi - Per milioni di ragazzi in tutto il mondo, l’acne non è solo una questione di pelle: è una condizione che accompagna la loro crescita, talvolta in silenzio, lasciando segni ... Da leggo.it