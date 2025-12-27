Giù le mani da Bartesaghi | il Milan deve tenerselo stretto per evitare due gravi errori

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Bartesaghi è una delle sorprese più belle del 2025 dei rossoneri. Voci di mercato intorno al terzino. Il Diavolo deve evitare due errori. L'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Giù le mani da Bartesaghi: il Milan deve tenerselo stretto per evitare due gravi errori

Il Milan cerca l'ultimo titolare: a sinistra Estupinan o Bartesaghi? Ecco cosa dicono i numeri - Estupinan è arrivato al Milan per una ventina di milioni come sostituto di Theo Hernandez. gazzetta.it

Allegri prepara il suo Milan. Tomori pronto per giocare, a sinistra Bartesaghi - A sinistra, Allegri ha il dubbio tra Bartesaghi e Athekame ma le prove della settimana dicono che la maglia dovrebbe andare all'azzurro: è l'alternativa naturale di Estupinan a sinistra e ha fatto ... gazzetta.it

Juventus-Milan, la grande chance di Bartesaghi che piaceva a Roma e Arsenal - Milan per Davide Bartesaghi, terzino sinistro nato nel 2005 e cresciuto nel vivaio rossonero, sarà una grande occasione. ilmessaggero.it

