Maim investe in Only Numbers | nasce il nuovo gruppo integrato della comunicazione

Maim, società di consulenza per le relazioni istituzionali e con i media, rafforza il proprio posizionamento nel settore della comunicazione strategica e delle ricerche di mercato siglando un accordo con Only Numbers. L'operazione, spiega una nota, "prevede un investimento nel capitale di Only Numbers, proprietaria del brand Euromedia Research, punto di riferimento nel panorama italiano dei sondaggi, delle ricerche di mercato e delle analisi demoscopiche". Alessandra Ghisleri, fondatrice di Only Numbers, assumerà la carica di presidente e ad della società, nel cui cda entrano Fabio Perugia e Daniel Funaro di Maim. 🔗 Leggi su Iltempo.it

