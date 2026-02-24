maim investe in only numbers ed euromedia research ghisleri amministratice delegata

Maim ha deciso di investire in Only Numbers ed Euromedia Research, motivata dalla volontà di ampliare le proprie competenze nel settore delle analisi di mercato. La società di consulenza, specializzata in relazioni istituzionali e media, punta a migliorare i propri servizi attraverso queste acquisizioni. Ghisleri assume il ruolo di amministratrice delegata, portando esperienza nel settore. La mossa mira a consolidare la presenza sul mercato e a offrire soluzioni più complete ai clienti.

Maim, società di consulenza esperta nel management delle relazioni istituzionali e delle relazioni con i media, rafforza il proprio posizionamento nel settore della comunicazione strategica e delle ricerche di mercato e annuncia l’accordo firmato con Only Numbers, la società fondata e guidata da Alessandra Ghisleri. L’operazione prevede un investimento nel capitale di Only Numbers, proprietaria del brand Euromedia Research, storico punto di riferimento nel panorama italiano dei sondaggi e delle analisi demoscopiche. Alessandra Ghisleri assumerà la carica di Presidente e amministratore delegato della società, nel consiglio di amministrazione sono nominati anche Fabio Perugia e Daniel Funaro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

EAR – Enacting Artistic Research. Convegni, mostre ed esperienze culturaliDal 16 al 21 febbraio, la città si anima con eventi dedicati a EAR – Enacting Artistic Research.

Factbox-Thailand’s election in numbersIl prossimo 8 febbraio, la Thailandia si appresta a votare per le elezioni generali.