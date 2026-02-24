Maim investe in Only Numbers e si allarga ad analisi e ricerche di mercato

Maim ha deciso di investire in Only Numbers per ampliare i servizi di analisi e ricerche di mercato. La società di consulenza mira a offrire strumenti più avanzati ai clienti, migliorando la comprensione dei dati di mercato. Questo passo consente a Maim di rafforzare la propria presenza nel settore della comunicazione strategica. La collaborazione punta a sviluppare nuove metodologie e approfondimenti, aprendo nuove opportunità di crescita. La scelta di espandersi in questo settore risponde alle esigenze di mercato.

Maim, società di consulenza per le relazioni istituzionali e con i media, rafforza il proprio posizionamento nel settore della comunicazione strategica e delle ricerche di mercato siglando un accordo con Only Numbers. L'operazione, spiega una nota, prevede un investimento nel capitale di Only Numbers, proprietaria del brand Euromedia Research, punto di riferimento nel panorama italiano dei sondaggi, delle ricerche di mercato e delle analisi demoscopiche. Alessandra Ghisleri, fondatrice di Only Numbers, assumerà la carica di presidente e ad della società, nel cui cda entrano Fabio Perugia e Daniel Funaro di Maim.