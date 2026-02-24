Madre ubriaca al Carnevale di Viareggio perde le figlie denunciata | dove la polizia ha rintracciato le bimbe

Una donna milanese, in stato di ebrezza, ha lasciato le sue bambine di 3 e 4 anni da sole in auto durante il Carnevale di Viareggio, causando la loro denuncia per abbandono. La polizia ha rintracciato le bimbe poco dopo, preoccupata per la loro sicurezza. La madre, visibilmente alterata, è stata portata in commissariato, mentre le piccole sono state affidate ai servizi sociali. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti presenti alla festa.

È stata denunciata per abbandono di minori una donna milanese di 39 anni che, dopo aver partecipato al corso mascherato del Carnevale di Viareggio insieme alle figlie, è stata trovata in stato di ebbrezza e incapace di ritrovare le bambine. Le minori, di 3 anni e 4 anni, sono state rintracciate dagli agenti all’interno dell’auto della madre, impaurite ma incolumi. L’intervento è stato effettuato nella serata del 21 febbraio dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Viareggio. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una chiamata di emergenza ha raggiunto il Commissariato di Viareggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Madre si ubriaca e lascia le bimbe chiuse in auto a Viareggio, denunciata: non ricordava dove aveva parcheggiatoUna madre ubriaca e incapace di ricordare il parcheggio ha lasciato le sue due bambine di tre e quattro anni chiuse in auto per diverse ore a Viareggio.

Lascia le figlie di 3 e 4 anni in auto e va al carnevale di Viareggio, si ubriaca e dimentica dove sono: denunciataUna donna lascia le figlie di 3 e 4 anni chiuse in auto e si dirige al carnevale di Viareggio, dove si ubriaca.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Mamma si ubriaca al Carnevale e lascia le due figlie di 3 e 4 anni chiuse in auto per ore; Viareggio, madre abbandona le bambine in auto nella notte: la ritrovano ubriaca al Carnevale; Madre si ubriaca e lascia le bimbe chiuse in auto, denunciata; Madre si ubriaca e lascia le figlie di 3 e 4 anni chiuse in auto per ore dopo il Carnevale: Non ricordo dove ho parcheggiato.

Madre ubriaca al Carnevale di Viareggio perde le figlie, denunciata: dove la polizia ha rintracciato le bimbeDonna milanese denunciata a Viareggio per abbandono di minori: le figlie di 3 e 4 anni trovate sole in auto dopo il Carnevale. virgilio.it

Mamma si ubriaca al Carnevale e lascia le due figlie di 3 e 4 anni chiuse in auto per oreÈ successo a Viareggio. Soccorsa dalla polizia, ha detto di non ricordare dove aveva parcheggiato: è stata denunciata per abbandono di minori. Le piccole sono state portate in ospedale, poi dimesse e ... today.it

Marco - VERGOGNA!!!!!! Durante il Carnevale di Viareggio una madre lascia le figlie di 3 e 4 anni chiuse in auto per ore, al freddo, mentre lei si ubriaca alla festa. Le bambine vengono trovate dalla polizia vicino alla Torre Matilde, già in ipotermia. Una follia ina - facebook.com facebook

Viareggio, madre abbandona le bambine in auto: la ritrovano ubriaca a una festa del Carnevale x.com