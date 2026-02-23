Madre si ubriaca e lascia le bimbe chiuse in auto a Viareggio denunciata | non ricordava dove aveva parcheggiato

Una madre ubriaca e incapace di ricordare il parcheggio ha lasciato le sue due bambine di tre e quattro anni chiuse in auto per diverse ore a Viareggio. Le piccole, spaventate e infreddolite, sono state trovate dai poliziotti mentre piangevano nel veicolo abbandonato. La donna, visibilmente alterata, è stata denunciata per negligenza e abbandono. La vicenda ha attirato l’attenzione sul rischio di lasciar i bambini in situazioni di pericolo.

Madre di due bambine di tre e di quattro anni si ubriaca e lascia le figlie per ore chiuse in auto. Le due piccole, in lacrime ed infreddolite, sono state soccorse dagli agenti delle volanti del commissariato di polizia di Viareggio (Lucca). La donna, dopo aver assistito ieri insieme alle figlie all’ultimo corso del Carnevale, avrebbe sistemato le bimbe nell’auto e poi si sarebbe allontanata. Alcune ore dopo, intorno alle 23, secondo quanto si apprende, la donna, ubriaca, è stata soccorsa da una volante della polizia e ha riferito agli agenti di aver lasciato le bambine in auto, ma di non ricordare dove la vettura fosse parcheggiata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

