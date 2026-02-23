Lascia le figlie di 3 e 4 anni in auto e va al carnevale di Viareggio si ubriaca e dimentica dove sono | denunciata

Una donna lascia le figlie di 3 e 4 anni chiuse in auto e si dirige al carnevale di Viareggio, dove si ubriaca. La sua dimenticanza la porta a vagare in strada senza sapere dove si trovi la vettura. Una pattuglia della polizia stradale la ferma e la trova in stato confusionale, incapace di spiegare cosa fosse successo. La donna viene denunciata per aver messo in pericolo le sue bambine e per negligenza.

La donna è stata intercettata da una pattuglia della polizia stradale mentre barcollava senza ricordare dove fosse l'auto. Gli agenti son riusciti ad aiutarla scoprendo che nell'auto vi erano anche le bimbe in leggera ipotermia.

