Smantellata una maxi-truffa crypto da oltre 700 milioni di euro | sgominata la rete internazionale del riciclaggio digitale
Un’indagine partita da una sola piattaforma fraudolenta ha rivelato una rete criminale internazionale che gestiva decine di siti fake. Ammonta ad oltre 700 milioni di euro il volume della truffa sulle criptovalute scoperta nelle scorse ore dall’Europol e da diversi Paesi europei. È stata smantellata una rete che agiva a livello internazionale. – Notizie.com Quella che era iniziata come un’indagine su una singola piattaforma fraudolenta di criptovalute si è gradualmente trasformata in un’operazione complessa e di vasta portata, che ha portato alla luce una vasta rete di inganni e riciclaggio di denaro. 🔗 Leggi su Notizie.com
