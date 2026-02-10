Festa abusiva a Ferrara con 450 giovani alcuni minorenni | blitz di Finanza e vigili del fuoco

Nel fine settimana, a Ferrara, è finita una festa abusiva con circa 450 giovani, tra cui alcuni minorenni. Finanza e vigili del fuoco sono intervenuti in modo congiunto per interrompere l’evento non autorizzato, che era stato pubblicizzato sui social. La festa si svolgeva in modo illecito e senza permessi, creando preoccupazione tra le autorità e i residenti della zona.

Ferrara, 10 febbraio 2026 - Una festa musicale organizzata senza autorizzazioni, pubblicizzata sui social e frequentata da centinaia di giovani, è stata interrotta nel fine settimana scorso a Ferrara grazie a un intervento congiunto della guardia di finanza e dei vigili del fuoco. L'operazione rientra in una più ampia attività di controllo disposta dalla Prefettura per contrastare situazioni irregolari che possono mettere a rischio la sicurezza delle persone.

