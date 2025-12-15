San Donato di Arezzo l’invasione festosa dei Babbo Natale in moto per portare doni ai bambini ricoverati in Pediatria

A San Donato di Arezzo, un'iniziativa speciale ha portato allegria e solidarietà: Babbo Natale in moto hanno attraversato il paese per consegnare doni ai bambini ricoverati in Pediatria, portando un sorriso e un momento di festa ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – . Oltre 150 motociclisti del Motoclub “Discorsi Pochi” hanno fatto tappa in Pediatria per donare un momento di festa ai piccoli. Un appuntamento giunto al decimo anno Anche quest’anno il Natale è arrivato in anticipo per i piccoli pazient i del San Donato di Arezzo. Oltre 150 di motociclisti travestiti da Babbo Natale hanno raggiunto l’ospedale per portare auguri, giochi e un momento di festa ai bambini ricoverati in Pediatria. Nato nel 2016, l’appuntamento organizzato dal Motoclub “Discorsi Pochi”, con la collaborazione della Tribù dei Nasi Rossi e il Gruppo Fratres, è giunto ormai al suo decimo anno. Lanazione.it

