San Donato i giocatori della SS Arezzo in Pediatria per portare un sorriso ai bambini ricoverati

Il sorriso è il miglior medicinale, specialmente tra le mura di un ospedale. I giocatori della SS Arezzo hanno deciso di portare un po’ di allegria e speranza ai piccoli pazienti della Pediatria di San Donato, dimostrando che il calcio può essere anche un gesto di solidarietà e affetto. Una visita speciale che ha illuminato il volto di tanti bambini, regalando loro momenti di gioia e spensieratezza.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Una delegazione della prima squadra maschile in visita al reparto insieme alla vicepresidente del club Francesca Manzo. Ieri mattina una rappresentanza della SS Arezzo ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'Ospedale San Donato, portando doni e incontrando i bambini ricoverati. All'incontro hanno partecipato il capitano Marco Chiosa, con i giocatori Emiliano Pattarello, Filippo Guccione e Giacomo Venturi, ad accompagnarli Francesca Manzo, vicepresidente del club.

