Emozione per Davide Ganci | il giovane legale monrealese giura davanti a Sergio Mattarella

Davide Ganci ha giurato davanti al presidente Sergio Mattarella, dopo aver superato l’esame di abilitazione forense. La cerimonia si è svolta in un teatro pieno di familiari, amici e colleghi, tutti pronti ad applaudire il giovane monrealese. La sua famiglia ha assistito con orgoglio mentre lui, con emozione evidente, pronunciava il giuramento. La scena si è conclusa tra applausi e sorrisi, lasciando un ricordo indelebile nel pubblico presente.

Palermo – Un teatro gremito, un silenzio carico di attesa e poi l'applauso lungo, sentito, istituzionale. Così il Teatro Massimo ha fatto da cornice alla Giornata dell'Orgoglio dell'Avvocatura Palermitana e alla cerimonia di accoglienza dei nuovi avvocati, evento che ha segnato uno dei momenti più solenni dell'anno forense. Ospite d'onore il Presidente della Repubblica, Prof. Sergio Mattarella, la cui presenza ha conferito all'appuntamento un valore simbolico di altissimo profilo. Con la sua prensenza, il Capo dello Stato ha richiamato il ruolo costituzionale dell'avvocatura quale presidio imprescindibile dei diritti e delle libertà, sottolineando la funzione sociale della difesa come pilastro dello Stato democratico.

