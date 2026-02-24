Lutto nel mondo dell' imprenditoria morta a 52 anni Patrizia Ganci

La titolare di Divani&Divani by Natuzzi si è spenta a Verona, dov'era andata per continuare la sua battaglia contro la malattia. Lascia il marito Giuseppe e la figlia Giulia. Venerdì 27 le esequie nel Duomo di Monreale Ha lottato a lungo contro la malattia ma, nonostante la sua forza e le cure tentate al Nord, il destino l'ha strappata agli affetti dei suoi cari. Lutto nel mondo dell'imprenditoria palermitana che ha perso Patrizia Ganci, titolare degli store Divani&Divani by Natuzzi di Palermo e Trapani, morta prematuramente a Verona all'età di 52 anni. Venerdì i funerali nel Duomo di Monreale. Il grande amore per la sua famiglia la rendeva una figlia, una moglie e una madre premurosa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

