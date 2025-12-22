È morto Gianni Melidoni decano del giornalismo sportivo e uno dei volti del Processo di Aldo Biscardi | aveva 90 anni

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Gianni Melidoni, decano dei giornalisti sportivi romani: aveva 90 anni. Volto noto del Processo di Aldo Biscardi, raccontò trionfi e polemiche delle squadre della Capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Morto Raffaello Paloscia, decano del giornalismo sportivo

Leggi anche: È morto Benvenuto Messia, decano dei fotografi di Martina Franca Aveva 93 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

200 morto gianni melidoniGianni Melidoni è morto: addio al decano dei giornalisti sportivi italiani - &#200; morto Gianni Melidoni, 90 anni, decano dei giornalisti sportivi e tra le principali firme «romane» dagli anni '70 fin oltre i '90. corriere.it

Gianni Melidoni, morto lo storico giornalista sportivo: aveva 90 anni. Fu vicedirettore de Il Messaggero - E' morto Gianni Melidoni, 90 anni, decano dei giornalisti sportivi e tra le principali firme 'romane' dagli anni '70 fin oltre i '90. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.