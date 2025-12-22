Morto Gianni Melidoni decano del giornalismo sportivo italiano | aveva 90 anni

La scomparsa di Gianni Melidoni rappresenta la perdita di una figura di rilievo nel panorama giornalistico sportivo italiano. Con una lunga carriera dedicata alla cronaca di Roma e Lazio, ha contribuito a definire un’epoca di approfondimenti e passione. La sua esperienza e il suo stile rimarranno un punto di riferimento per molti professionisti e appassionati del settore.

È morto Gianni Melidoni, decano del giornalismo sportivo italiano. Aveva 90 anni. Volto storico de Il Messaggero, ha raccontato epoche d’oro di Roma e Lazio. Nato a Napoli, entrò a 20 anni al quotidiano romano, dove diventò poi vicedirettore e firma di punta fino agli anni novanta. Seguì undici Olimpiadi e firmò momenti indimenticabili anche per il calcio, come gli scudetti della Lazio di Maestrelli nel 1974 e della Roma di Liedholm nel 1983.? Tra i momenti più iconici della sua carriera giornalistica c’è la predizione dell’oro di Livio Berruti nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 1960 e le critiche a Enzo Bearzot per la mancata convocazione di Roberto Pruzzo ai Mondiali 1982. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Gianni Melidoni, decano del giornalismo sportivo italiano: aveva 90 anni Leggi anche: È morto Gianni Melidoni, decano del giornalismo sportivo e uno dei volti del Processo di Aldo Biscardi: aveva 90 anni Leggi anche: Morto Raffaello Paloscia, decano del giornalismo sportivo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie B: l’Empoli vince a Mantova, pari tra Entella e Sudtirol; Napoli, Brozovic incontra Conte prima della finale col Bologna; Cristiano Ronaldo infiamma Instagram: fisico statuario e addominali d'acciaio dopo la sauna; Lazio a cena per Natale, Sarri accolto da applausi dei tifosi. È morto Gianni Melidoni, decano del giornalismo sportivo e uno dei volti del Processo di Aldo Biscardi: aveva 90 anni - Volto noto del Processo di Aldo Biscardi, raccontò trionfi e polemiche delle squadre della Capitale. fanpage.it

Morto Gianni Melidoni, star del Processo di Biscardi: la lite con Bearzot e la falsa etichetta di romanista - A 90 anni scompare Gianni Melidoni, decano dei giornalisti sportivi: dal Messaggero al Tempo si oppose sempre allo stapotere del Nord, tifava per il Napoli ... sport.virgilio.it

Gianni Melidoni è morto: addio al decano dei giornalisti sportivi italiani - Era stato assunto a 20 anni al Messaggero di cui fu per alcuni anni anche vicedirettore e dove rimase per quasi tutta la sua carriera ... msn.com

È morto Gianni Melidoni, decano dei giornalisti sportivi. Aveva 90 anni x.com

E' morto Gianni Melidoni, 90 anni, decano dei giornalisti sportivi e tra le principali firme 'romane' dagli anni '70 fin oltre i '90. Nato a Napoli, era stato assunto a 20 anni al Messaggero di cui fu per alcuni anni anche vicedirettore, e dove rimase per tutta la sua ca - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.