Milano | calci pugni e spray urticante per una collana d' oro la rapina ripresa dalle telecamere

Il 16 dicembre, la Polizia di Milano ha arrestato due egiziani di 19 e 22 anni per una rapina avvenuta il 14 gennaio alla fermata Gerusalemme della metropolitana M5. L'episodio, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, vedeva i responsabili coinvolti in una violenta colluttazione finalizzata al furto di una collana d'oro. La ricostruzione dei fatti prosegue per identificare eventuali complici.

Lo scorso 16 dicembre la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato due cittadini egiziani di 19 e 22 anni ritenuti responsabili di una rapina pluriaggravata commessa il 14 gennaio alla fermata Gerusalemme della metropolitana M5 in concorso con un connazionale minorenne e un altro soggetto rimasto ignoto. Nei loro confronti è stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere presso San Vittore, dove i due erano già detenuti per altra causa. L’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro, che si è avvalsa anche delle telecamere di sorveglianza di Atm, ha consentito di ricostruire le circostanze del delitto: i due uomini, entrambi gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio, avevano strappato con violenza la collana di oro giallo dal collo della vittima – un minorenne italiano – dopo averla seguita all’esterno della fermata, colpendola con calci e pugni e nebulizzando dello spray urticante al peperoncino, prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

