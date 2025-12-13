Chieti | branco di lupi immortalato dalle telecamere a Fossacesia

Un branco di lupi è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre attraversava le campagne di Fossacesia, in provincia di Chieti, durante la notte. Le immagini mostrano gli animali avvicinarsi a un'abitazione vicino al centro abitato, suscitando interesse e preoccupazione nella comunità locale.

(LaPresse) – Un branco di lupi immortalato da un impianto di videosorveglianza, di notte, attraversa le campagne di Fossacesia, in provincia di Chieti e si avvicina ad un’abitazione non distante dal centro abitato. Di avvistamenti ce ne sono stati tanti e non mancano le segnalazioni, ma mai come questo. Nel video, un momento del passaggio del branco, dopo le 18 nella cittadina frentana, a conferma che i lupi ci sono e sono anche numerosi. Oltre un recinto di un terreno di proprietà un cane abbaia, corre avanti e indietro per seguire il branco che dopo poco spunta dalle immagini della telecamera. Lapresse.it

Branco di lupi si avvicaina ad un'abitazione a Fossacesia, in provincia di Chieti, e punta il cane da guardia: la scena ripresa dalle telecamere - Un branco di lupi immortalato da un impianto di videosorveglianza, di notte, attraversa le campagne di Fossacesia, in provincia di Chieti e si avvicina ad un'abitazione non distante dal c ... video.corriere.it