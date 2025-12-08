Ricerca | dal Ministero oltre 26 milioni di euro per sostenere progetti di Università Normale e Sant' Anna
In arrivo oltre 44 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Toscana, che si sono aggiudicate 35 progetti nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa. A. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
