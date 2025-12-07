Ministero università e ricerca al Fvg quasi 9 milioni di euro per cinque progetti

Triesteprima.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo oltre 8,7 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca del Friuli-Venezia Giulia, che si sono aggiudicate 5 progetti nel terzo bando del Fondo italiano per la scienza (Fis 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Militare morto per amianto, Tar Fvg condanna ministero - Il Tar del Fvg ha condannato il ministero della Difesa a versare oltre 600 mila euro di risarcimento alla vedova e ai due figli di un militare della Marina, il maresciallo Tommaso Caserta, infermiere, ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ministero Universit224 Ricerca Fvg