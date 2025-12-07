Ministero università e ricerca al Fvg quasi 9 milioni di euro per cinque progetti
In arrivo oltre 8,7 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca del Friuli-Venezia Giulia, che si sono aggiudicate 5 progetti nel terzo bando del Fondo italiano per la scienza (Fis 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
