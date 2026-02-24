L’Umbria cala il tris a Sanremo | in gara Bravi Filippucci e Blind

L’Umbria conquista tre posti in gara a Sanremo a causa del successo dei suoi artisti nelle selezioni. Bravi, Filippucci e Blind portano la loro musica all’Ariston, attirando l’attenzione del pubblico televisivo. La presenza di tre rappresentanti regionali in un evento così importante dimostra la vitalità della scena musicale locale. La serata di apertura si preannuncia ricca di emozioni, con i cantanti pronti a esibirsi davanti a milioni di spettatori.

Perugia, 24 febbraio 2026 – L’Umbria cala il tris al Festival di Sanremo. Perché la 76esima edizione che si apre questa sera all’Ariston in diretta su Rai 1 vede protagonisti ben tre cantanti del Cuore Verde. Nella categoria dei Big c’è il tifernate Michele Bravi, alla sua terza partecipazione al Festival, tra le Nuove Proposte si sfidano per la vittoria due giovani talenti, Nicolò Filippucci, 19 anni di Corciano e Blind, al secolo Franco Popi Rujan, classe 2000, di Ponte San Giovanni. Michele Bravi in gara con “Prima o poi”. Il primo a scendere in pista è Michele Bravi, una delle voci più originali e sensibili della nuova generazione di cantautori, che stasera sarà subito in gara con i trenta big con il brano “ Prima o poi “, nuovo capitolo della sua carriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’Umbria cala il tris a Sanremo. Nicolò Filippucci vola al Festival. Nuove Proposte, c’è anche BlindL’Umbria conferma il suo talento musicale con Nicolò Filippucci, che si aggiudica la vittoria a “Sarà Sanremo” e si prepara a partecipare al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte.

Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello e il trio Soniko, Blind & El Ma sono i vincitori di Sarà Sanremo 2025Sarà Sanremo 2025 ha decretato i quattro vincitori che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte.

