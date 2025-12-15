Condannato l' ospedale San Luigi di Orbassano | deve risarcire con circa 50.000 euro la sorella di uno storico ultras juventino

L'ospedale San Luigi di Orbassano è stato condannato a risarcire con circa 50.000 euro la sorella di Antonio Marinaro, noto ultras juventino deceduto nel 2016. La sentenza si aggiunge a un procedimento legale legato a vicende personali e sanitarie, evidenziando una decisione giudiziaria importante nel contesto della responsabilità medica e delle controversie legate al mondo ultras.

L'ospedale San Luigi di Orbassano è stato condannato a risarcire con circa 50.000 euro la sorella di Antonio Marinaro, storico ultras della Juventus scomparso nel 2016 e conosciuto come Jacky l'Ultrà. Lo prevede la sentenza pronunciata dal tribunale civile di Torino nelle scorse settimane.

