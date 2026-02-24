L' Ucsi Calabria ricorda don Pippo Curatola Giannazzo | Lo teniamo nel cuore come il più prezioso dei doni

L’Ucsi Calabria ricorda don Pippo Curatola, morto per complicazioni di salute, perché ha dedicato la vita alla diffusione della cultura e della fede. Giannazzo sottolinea che il suo impegno ha lasciato un segno importante tra i colleghi e i fedeli, che lo considerano un esempio di dedizione. Nel ricordo si evidenzia il ruolo di don Pippo come punto di riferimento per molte comunità locali. La memoria di don Pippo rimane viva tra quanti lo hanno conosciuto.

In queste ore la camera ardente è allestita nel santuario del Sacro Cuore in Sales; i funerali si svolgeranno domani, mercoledì 25 febbraio, alle ore 10, nella Basilica Cattedrale di Reggio Calabria L’Unione cattolica stampa italiana, sezione Calabria Natuzza Evolo saluta commossa il caro don Pippo Curatola. Consulente ecclesiastico dell’Unione sin dalla sua ricostituzione, avvenuta a Paravati nel 2005, e per un breve periodo anche presidente, don Pippo si è spento ieri, 23 febbraio, all’età di 80 anni. "Lo teniamo nel cuore - dichiara la presidente Ucsi Calabria Santa Giannazzo – come il più prezioso dei doni, la stessa Ucsi regionale non esisterebbe senza la sua determinazione e il suo sostegno in quel lontano 2005. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Reggio Calabria saluta Don Pippo CuratolaLa morte di don Pippo Curatola ha colpito profondamente Reggio Calabria, dove era noto per il suo impegno sociale e la vicinanza alla gente. "Testimone del nostro tempo, al servizio degli altri e al servizio di tutti", è morto don Pippo CuratolaDon Pippo Curatola è morto a causa di un'operazione chirurgica complicata. Argomenti correlati Morto il giornalista reggino Michele Albanese, era sotto scorta da oltre dieci anni; L’ultimo commosso abbraccio al giornalista Michele Albanese; Addio a Michele Albanese: scompare la bussola della legalità nel giornalismo calabrese; PLACANICA: DOMENICA 9 MARZO ALLE 18:00 VERRA’ PRESENTATO L’AVVINCENTE ROMANZO DI IMMA DIVINO. Giornalismo: Ucsi, bando edizione premio Giornalistico nazionale Natale UcsiL’Ucsi, l’Unione cattolica Stampa italiana, ricorda oggi che mancano 10 giorni (31 ottobre 2025) alla scadenza del bando relativo al 31° premio giornalistico nazionale Natale UCSI, promosso dalla ... agensir.it Il giornalismo di Michele ispirato ai valori cristiani. L’Ucsi Calabria “Natuzza Evolo” esprime profondo dolore per la scomparsa di Albanese. Leggi tutto su Giornalisti Italia: - facebook.com facebook