reggio calabria saluta don pippo curatola

La morte di don Pippo Curatola ha colpito profondamente Reggio Calabria, dove era noto per il suo impegno sociale e la vicinanza alla gente. La perdita di questa figura religiosa e culturale avviene a causa di una lunga malattia che lo aveva indebolito negli ultimi mesi. La comunità si raccoglie intorno ai ricordi di un uomo che ha dedicato la vita a sostenere chi soffriva e a promuovere valori di solidarietà. La città si prepara a ricordarlo con un momento di raccoglimento.

Reggio Calabria piange don Pippo Curatola, guida spirituale e intellettuale della città. Il coordinamento Città Metropolitana di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di don Pippo Curatola, uno dei sacerdoti più amati, ascoltati e rispettati della comunità reggina. La notizia della sua morte lascia un vuoto difficile da colmare in una città che, per decenni, ha trovato in lui un punto di riferimento spirituale, culturale e umano. Rettore della Chiesa del Sacro Cuore dell’ex monastero di San Francesco di Sales, don Pippo Curatola ha dedicato l’intera vita al servizio della Chiesa e dei fedeli, guidando con saggezza, equilibrio e dedizione la comunità cattolica reggina. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

"Testimone del nostro tempo, al servizio degli altri e al servizio di tutti", è morto don Pippo CuratolaDon Pippo Curatola è morto a causa di un'operazione chirurgica complicata.

Don Pippo Curatola, sacerdote, filosofo e storico direttore de L’Avvenire di Calabria, è morto a 80 anni: la sua storia tra Chiesa, scuola e giornalismoLa notizia è rimbalzata presto tra Reggio Calabria e la costa tirrenica: don Pippo Curatola è morto a 80 anni, nella mattina del 23 febbraio 2026, a Scilla. Per tanti non era solo un sacerdote, ma un ... alphabetcity.it

Giornali Fisc: Reggio Calabria, è morto don Pippo Curatola, già direttore de L’Avvenire di CalabriaÈ morto don Pippo Curatola, sacerdote della diocesi di Reggio Calabria-Bova e per oltre 35 anni direttore del settimanale diocesano L’Avvenire di Calabria. Don Curatola, scrive il giornale – ha rapp ... agensir.it

