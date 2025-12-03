Jim Jarmush e Park Chan-wook guidano i film di Lucky Red del 2026

Il Leone d'Oro a Venezia e l'animazione fanno da ponte tra il vecchio e il nuovo anno, con un'offerta cinematografica sempre puntuale e ricercata. Lucky Red continua nella sua mission: proporre un listino attento al cinema d'autore e catturare anche il pubblico più pop grazie ai nomi di grandi autori del cinema di genere. Senza dimenticare il restauro di alcuni classici, riproposti in sala, che continuano a regalare soddisfazioni al box office agli esercenti. Questo emerge dalle Giornate Professionali di Sorrento e dalle parole di Andrea Occhipinti. Arrivano quindi i titoli più importanti dai Festival di Venezia, Cannes e Berlino, oltre a grandi ritorni cult come Qualcuno volò sul nido del cuculo, Barry Lyndon e Ghost e infine sequel attesi come Greenland 2. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jim Jarmush e Park Chan-wook guidano i film di Lucky Red del 2026

