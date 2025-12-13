Meno francese e più americana | ora la finanza italiana sceglie con chi stare

Negli ultimi tempi, la finanza italiana sta vivendo una svolta strategica, con un evidente spostamento di alleanze. Mentre alcuni istituti come Credit Agricole, Natixis e Vivendi ridimensionano la loro presenza, i fondi statunitensi rafforzano il loro ruolo, modificando gli equilibri del settore e influenzando le scelte del governo.

La linea del governo cambia gli equilibri: Credit Agricole, Natixis e Vivendi fanno passi indietro, cresce il peso dei grandi fondi Usa. Il pendolo della finanza internazionale torna a oscillare. Ma, sorpresa, questa volta non fa più tic verso Parigi e tac verso Milano. Il suo swing ricorda piuttosto quei vecchi metronomi da pianoforte che oscillano, inciampano un po', e poi cambiano ritmo senza avvisare.