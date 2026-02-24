Lucia Salcone morta nell' incidente simulato dal marito | la lettera choc e gli strani rituali tutte le incongruenze

Lucia Salcone ha perso la vita in un incidente simulato dal marito, che avrebbe tentato di coprire il suo coinvolgimento con una lettera shock e rituali strani. La polizia stradale di San Severo ha iniziato a indagare dopo aver trovato incongruenze nelle testimonianze e nelle prove raccolte sulla Provinciale 13, dove si è verificato il sinistro. Le indagini si concentrano ora sui dettagli sospetti che suggeriscono un tentativo di inganno.

Maria Antonietta e Colombre: “Stiamo insieme da 15 anni. Io ansiosa, lui zen. Siamo come Sandra e Raimondo” I primi dubbi erano sorti già agli genti della polizia stradale di San Severo, intervenuti la sera del 27 settembre 2024, per rilevare un sinistro stradale con esito mortale avvenuto lungo la Provinciale 13. Elementi che facevano emergere un "contrasto" tra la causa (l'incidente stradale) e l'effeto (la morte tra le fiamme di una donna). Con loro, i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che hanno constatato il decesso di una donna, la 47enne Lucia Salcone ("deceduta carbonizzata", è segnato sul referto), e medicato alcune ustioni di 1° e 2° grado su braccia, mani e collo del marito, l’imprenditore vitivinicolo Ciro Salvatore Caliendo, che era alla guida della Fiat 500L uscita fuori strada, impattando contro un albero. 🔗 Leggi su Today.it

La lettera choc, gli strani rituali e tutte le incongruenze del caso Caliendo-Salcone: "Voleva troncare ad ogni costo"La causa dell’incidente avvenuto il 27 settembre 2024, a San Severo, è stata attribuita a comportamenti sospetti di una donna coinvolta, che aveva scritto una lettera inquietante prima dell’incidente.

Lucia Salcone morta in un incidente, arrestato il marito: “L’ha uccisa, poi ha simulato lo schianto”Ciro Caliendo ha ucciso sua moglie Lucia Salcone e ha cercato di coprire il suo gesto simulando un incidente stradale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Svolta sulla morte di Lucia Salcone, comunità sconvolta. Il sindaco: Valuteremo di costituirci parte civile - FoggiaToday; Lucia Salcone trovata morta nell'auto in fiamme, arrestato il marito Ciro Caliendo. La colpì alla testa e poi le diede fuoco, simulando un incidente stradale; Lucia Salcone morì nel rogo dell’auto, arrestato il marito imprenditore: ha simulato incidente; Lucia Salcone morta carbonizzata nell'auto, arrestato il marito Ciro Caliendo. Incidente stradale simulato, colpita alla testa e poi...

Lucia Salcone morta nell'incidente simulato dal marito: la lettera choc e gli strani rituali, tutte le incongruenzeSono diversi gli elementi che hanno spinto gli inquirenti a scandagliare lo scenario di un incidente stradale mortale, ritenendolo il mascheramento di un efferato delitto. Secondo gli inquirenti, la ... today.it

Lucia Salcone morta nell’auto in fiamme: arrestato il marito Ciro Caliendo, cosa è successoL'avrebbe uccisa simulando poi un incidente stradale . Ciro Caliendo, l'imprenditore vitivinicolo di 48 anni di San Severo è stato arrestato per l’omicidio della moglie 47enne Lucia Salcone, trovata ... tg.la7.it

Ciro Caliendo, il 48enne pugliese accusato di aver ucciso volontariamente la moglie Lucia Salcone simulando un finto incidente stradale, era già sotto processo a Napoli: risulta infatti coinvolto nell'attentato ai danni di un finanziere di Bacoli, il 21 marzo 2023, - facebook.com facebook

La tremenda verità sulla morte di #LuciaSalcone a #Foggia: il marito arrestato per omicidio premeditato. La ricostruzione #cirocaliendo #sansevero #23febbraio #iltempoquotidiano x.com