La lettera choc gli strani rituali e tutte le incongruenze del caso Caliendo-Salcone | Voleva troncare ad ogni costo

La causa dell’incidente avvenuto il 27 settembre 2024, a San Severo, è stata attribuita a comportamenti sospetti di una donna coinvolta, che aveva scritto una lettera inquietante prima dell’incidente. Gli agenti di polizia stradale hanno notato incongruenze tra la ricostruzione ufficiale e alcune testimonianze, oltre a ritrovare strani rituali nel veicolo. La vicenda si intreccia con una serie di dettagli che sollevano dubbi sulla reale dinamica dell’incidente. La vicenda resta aperta a ulteriori accertamenti.

Quali sono gli elementi, apparsi subito insoliti e sommari, che avrebbero indirizzato gli inquirenti a scandagliare lo scenario di un incidente stradale mortale, ritenendolo il ‘mascheramento’ di un efferato delitto I primi a cogliere incongruenze ed elementi di contrasto tra la causa (un incidente stradale) e l’effetto (la morte tra le fiamme di una donna) sono stati gli agenti della polizia stradale di San Severo, intervenuti la sera del 27 settembre 2024, per rilevare un sinistro stradale con esito mortale avvenuto lungo la Provinciale 13. Con loro, i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che hanno constatato il decesso di una donna - la 47enne Lucia Salcone (“deceduta carbonizzata”, è segnato sul referto) - e medicato alcune ustioni di 1° e 2° grado su braccia, mani e collo del marito, l’imprenditore vitivinicolo Ciro Salvatore Caliendo, che era alla guida della Fiat 500L uscita fuori strada, impattando contro un albero. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

