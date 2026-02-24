Luchè a Sanremo 2026 con Labirinto | successi curiosità e vita privata

Tra gli esordi in gara al Festival di Sanremo 2026 c’è anche quello di Luchè. Il brano con cui il rapper napoletano si presenta alla 76ª edizione si intitola Labirinto. Per l’artista è un capitolo nuovo, ma non un salto nel buio: il suo linguaggio è da tempo abituato a viaggiare su un doppio binario, capace di restare ancorato alle radici e, allo stesso tempo, di dialogare con un respiro più internazionale. Sanremo arriva mentre l’ultimo lavoro solista di Luchè, Il mio lato peggiore, certificato platino, continua a essere indicato come uno dei titoli più rilevanti della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

