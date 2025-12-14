Sanremo 2026 Luchè in gara con Labirinto

Luchè parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Luchè, tra le voci più innovative e influenti della scena urban italiana, sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con una canzone dal titolo Labirinto. Luchè, tra le voci più innovative e influenti della scena urban italiana, sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Labirinto. L’annuncio arriva in un momento di massima consacrazione per l’artista, reduce da un anno straordinario fatto di sold out, riconoscimenti e nuovi progetti che stanno ridefinendo i confini del rap italiano. La partecipazione alla kermesse rappresenta un nuovo capitolo nella sua evoluzione artistica: un palco prestigioso che accoglierà la sua visione musicale internazionale. Spettacolo.eu

