Canzoni Sanremo 2026 Labirinto di Luchè

Luchè ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 con il brano “Labirinto” dopo aver valutato l’esperienza di altri artisti. La paura di perdere la propria identità lo aveva sempre frenato, ma ora si sente più sicuro. Ha scelto di affrontare questa sfida ascoltando il successo di colleghi che sono riusciti a mantenere il proprio stile. La sua decisione arriva in un momento di cambiamento personale.

La paura di snaturarsi lo aveva sempre tenuto lontano dal Festival di Sanremo. Ora Luchè si sente pronto, ha visto che alcuni colleghi ne sono usciti bene e ha pensato che questo potrebbe essere il momento giusto. Mostrerà sé stesso con un pezzo emotivo e profondo, perfettamente nelle sue corde. È di un amore sbagliato, dove non si hanno più scuse, che parla Labirinto. Qui il rap incontra la melodia, succede spesso nei suoi brani. L’ultimo disco uscito è stato un successo, sente di avere le spalle coperte. Labirinto, il testo della canzone di Luchè. di D. Petrella – L. Imprudente – D. Petrella – S. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

