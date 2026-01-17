Ferrara nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Avellino

Carmine Ferrara è stato nominato nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino. La sua nomina rappresenta un momento di continuità e rinnovamento per l’ordine professionale, impegnato a garantire servizi qualificati ai propri iscritti e alla comunità locale. La sua esperienza e competenza contribuiranno a rafforzare il ruolo dell’ordine nel contesto economico e professionale della provincia.

Carmine Ferrara è il nuovo presidente dell' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino. Il commercialista originario del Baianese guiderà l'Ordine per il prossimo quadriennio, al termine di una tornata elettorale molto partecipata che ha visto recarsi alle urne 762 professionisti sui 804 aventi diritto. La compagine che sosteneva Ferrara ha ottenuto 412 voti, superando la lista concorrente guidata dalla commercialista Dorotea Dello Russo, ferma a 347 preferenze. Un risultato netto che, in base al sistema elettorale vigente, assegna alla lista vincente i quattro quinti dei seggi disponibili, arrotondati per eccesso all'unità superiore, lasciando i restanti alla lista classificatasi seconda.

