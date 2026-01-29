Cultura Vietri FdI | Dal MIC oltre 2,5 milioni di euro per beni storici di Mercato San Severino e Capaccio Paestum

Tempo di lettura: 2 minuti "Dal Ministero della Cultura arrivano nuove importanti risorse per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della provincia di Salerno. Si tratta di finanziamenti significativi, che si aggiungono a quelli già stanziati negli ultimi tre anni, che testimoniano l'attenzione concreta del Governo Meloni verso i nostri territori". Lo afferma il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d'Italia a Salerno, annunciando lo stanziamento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro destinato a due interventi strategici. In particolare,1,4 milioni di euro sono stati assegnati al Comune di Mercato San Severino per la valorizzazione e la messa in sicurezza dell'Abbazia della Santissima Annunziata, attraverso interventi di conservazione, consolidamento statico, rifacimento del tetto, restauro delle capriate di copertura e pulizia delle superfici architettoniche lapidee.

