Cultura Vietri FdI | Dal MIC oltre 2,5 milioni per beni storici di Mercato San Severino e Capaccio Paestum

Il Ministero della Cultura ha stanziato oltre 2,5 milioni di euro per i beni storici di Mercato San Severino e Capaccio Paestum. La notizia arriva da Fonti ufficiali e conferma l’impegno del governo a proteggere e valorizzare il patrimonio della provincia di Salerno. I fondi serviranno a restauri e interventi di conservazione, puntando a mantenere vivo il valore storico e culturale di queste zone.

"Dal Ministero della Cultura arrivano nuove importanti risorse per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della provincia di Salerno. Si tratta di finanziamenti significativi, che si aggiungono a quelli già stanziati negli ultimi tre anni, che testimoniano l'attenzione del governo verso il nostro territorio."

